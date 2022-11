Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : brusque rechute sous les 110E information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 10:59









(CercleFinance.com) - Malgré une seconde vie qui semble démarrer pour l'A-380, Airbus subit une brusque rechute sous les 110E, la cassure des 112E (ex-zénith du 6 juin) suggère que le titre risque de prolonger sa consolidation jusque vers le seuil des 100E, l'ex-zénith du 13 septembre.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.23%