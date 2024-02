Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Breeze Airways commande dix A220-300 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Breeze Airways a passé commande de 10 avions A220-300 supplémentaires, portant à 90 le nombre total de commandes fermes de la compagnie pour ce type d'appareil.



' Grâce à ses performances de classe mondiale, l'A220 est l'avion idéal pour aider Breeze à atteindre son objectif de fournir un service sans escale entre des routes peu desservies à travers les États-Unis ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour l'activité avions commerciaux d'Airbus.



L'avionneur précise que l'A220 peut voler sans escale jusqu'à 3 600 miles nautiques ou 6 700 kilomètres, avec une consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège réduites de 25 % par rapport aux appareils de la génération précédente.



Breeze a reçu la livraison de son premier Airbus A220 en décembre 2021 et exploite 20 appareils (à la fin de janvier 2024) à travers les États-Unis. Breeze a également annoncé qu'elle utiliserait une flotte exclusivement composée d'Airbus A220 pour ses opérations commerciales d'ici la fin de l'année 2024.





