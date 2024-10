Airbus, BNP Paribas, Société Générale, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Adocia

Adocia annonce que sa trésorerie s'élève à 9,3 millions d'euros au 30 septembre 2024, et qu'elle lui permet de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2025. Cette biotech spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité, n'a pas reconnu de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. "Nous maintenons notre horizon de trésorerie au 3ème trimestre 2025 grâce à une gestion rigoureuse, focalisée sur nos projets stratégiques", affirme Mathieu-William Gilbert, directeur des opérations et DAF.

Airbus

Au troisième trimestre, les revenus d'Airbus s'élèvent à 15,69 milliards d'euros, soit une hausse de 5%. Le chiffre d'affaires "reflète principalement la contribution accrue de la division Airbus Helicopters, en particulier grâce à l'augmentation des livraisons d'hélicoptères, de celle des livraisons d'avions commerciaux avec un mix favorable". Son bénéfice net a bondi de 22% à 983 millions d'euros. Le bénéfice net par action est en hausse de 22% à 1,24 euro. L'Ebit ajusté a progressé de 39% à 1,41 milliard d'euros.

Axa

Le total des primes brutes émises et des autres revenus d'Axa a progressé de 7% en comparable à 84 milliards d'euros. Sur la même base, les primes en assurance dommages sont en hausse de 7% à 44,5 milliards d'euros et les primes en assurance vie et santé en progression de 7% à 38,2 milliards d'euros. En gestion d'actifs, les revenus ont augmenté de 6% à 1,2 milliard d'euros. L'assureur précise que le montant préliminaire combiné des sinistres liés aux ouragans Helene et Milton devrait s'élever à moins de 200 millions d'euros, avant impôt et net de réassurance.

BNP Paribas

BNP Paribas a publié un bénéfice net trimestriel conforme aux attentes et soutenus par sa banque d'investissement, à l'instar de ses concurrentes. Au deuxième trimestre, le résultat net, part du groupe, a augmenté de 5,9% à 2,868 milliards d'euros. Le consensus s'élevait à 2,86 milliards d'euros. Les revenus ont progressé de 2,7% à 11,941 milliards d'euros. Le coût du risque s'établit à 729 millions d'euros contre 734 millions d'euros, un an plus tôt.

Imerys

Imerys a enregistré au troisième trimestre une perte nette à hauteur de 285 millions d'euros contre un bénéfice net il y a un an à 38 millions d'euros. L'Ebitda ajusté s'est replié de 13,9% à 148 millions d'euros. Il affiche une perte opérationnelle de 250 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 57 millions d'euros il y a un an. Sur ce trimestre, son résultat opérationnel courant a baissé de 6,2% à 77 millions d'euros. Cependant, le groupe affiche un chiffre d'affaires à 855 millions d'euros au troisième trimestre, soit une hausse de 4,1% à périmètre et taux de change constants.

Pluxee

Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires de Pluxee ressort à 1,21 milliard d'euros, représentant une croissance organique de 18,6%. L'Ebitda récurrent est de 430 millions d'euros, en hausse organique de 24,8%. Sa marge d'Ebitda récurrent est de 35,6%, et de 36,4% sur une base organique, soit une progression de 183 points de base. Le flux de trésorerie disponible récurrent s'élève à 379 millions d'euros, soit un taux de conversion de trésorerie de 88%, dépassant significativement l'objectif de 70%. Son résultat net a bondi de 64,2% à 133 millions d'euros.

Renault

"Un an après son lancement, Ampere fait la différence dans les véhicules électriques intelligents", affirme Renault au sujet de sa filiale spécialisée dont la création a été effective au 1er novembre 2023. "Après un premier projet réussi autour de son véhicule Compact EV, Nissan a demandé à Ampere d'étudier le développement de son prochain modèle électrique du segment A, en s'appuyant sur les transformations des process mises en place récemment", souligne le constructeur.

Société Générale

En parallèle à la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Société Générale a dévoilé un remaniement de son équipe dirigeante, avec en particulier le passage sous le contrôle direct de son directeur général, Slawomir Krupa, de la banque de détail en France, qui connaît des difficultés. Le nombre de mandataires sociaux de la direction générale a été réduit à deux membres. A partir du 1er novembre 2024, la direction générale du groupe sera composée de Slawomir Krupa, directeur général, et de Pierre Palmieri, directeur général délégué.

Stellantis

Au troisième trimestre 2024, Stellantis a dégagé un chiffre d'affaires net de 33 milliards d'euros en baisse de 27% par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la baisse des expéditions et d'un mix défavorable, ainsi que de l'impact des prix et des taux de change. Sur cette période, les ventes consolidées de 1 148 000 unités ont baissé de 279 000 unités, soit 20% d'une année sur l'autre.

STMicroelectronics

STMicroelectronics, qui avait lancé un avertissement fin juillet, a indiqué qu'il ciblait désormais le bas de sa fourchette d'objectifs de chiffre d'affaires en 2024. " Pour l'exercice 2024, le point médian des perspectives se traduit par un chiffre d'affaires d'environ 13,27 milliards de dollars, en baisse de 23,2 % en variation annuelle, se situant dans la partie inférieure de la fourchette indiquée au trimestre précédent, ainsi que par une marge brute légèrement en dessous de ce qui avait été indiqué, " a déclaré le PDG, Jean-Marc Chéry.

Technip Energies

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté de Technip Energies s'élève à 1,807 milliard d'euros contre 1,569 milliard d'euros il y a un an. Sur ce trimestre, l'Ebit ressort à 117 millions d'euros contre 102,9 millions d'euros au troisième trimestre 2023. Sur ce troisième trimestre, le résultat net est de 98,6 millions d'euros contre 93,6 millions d'euros un an auparavant. Sur les 9 premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 13% à 4,971 milliards d'euros et l'Ebitda ajusté de 12% à 439,3 millions d'euros.

Ubisoft

Au premier semestre, Ubisoft a enregistré une perte nette, part du groupe, de 246,7 millions d'euros contre une perte de 34,3 millions d'euros un an plus tôt à la même époque. L'éditeur de jeux vidéo a été confronté à une chute de son net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires – de 21,9% à 642,3 millions d'euros. Le net bookings du deuxième trimestre 2024-25 s'est élevé à 352,3 millions d'euros, en baisse de 36,5% (-36,3% à taux de change constants).

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline au troisième a atteint 1,163 milliard d'euros, soit une baisse organique de 1,1%. "La croissance dans la division Services aux Commerçants a été légèrement positive malgré un contexte macroéconomique difficile", a commenté le spécialiste du paiement. Les revenus de sa principale division se sont élevés à 867 millions d’euros, représentant une croissance organique de 0,2%. Le chiffre d'affaires des services financiers s’est établi à 211 millions d'euros, en contraction organique de 8,3%.