Airbus : bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Airbus bondit de 13% et surperforme le CAC40 (+4,8%) aidé par des propos favorables de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 120 à 80 euros sur le titre du constructeur aéronautique. 'Nous pensons que les gouvernements devraient acheter de nouveaux appareils auprès d'Airbus peut-être 500 à 600 sur trois ans, une sorte de 'prime à la casse' inversée', juge-t-il, ajoutant que 'les avions neufs ne sont normalement pas des actifs mauvais à détenir'.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +18.70%