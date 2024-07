Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Berniq Airways commande 6 avions A320neo information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Berniq Airways, la compagnie aérienne libyenne, a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur six avions de la famille A320neo.



La compagnie aérienne exploite déjà six A320 et a l'intention de développer davantage ses liaisons régionales et internationales avec les avions supplémentaires de la famille A320neo.



Waseem Ezzway, président de Berniq Airways, a déclaré : ' Nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne en Libye à commander l'avion avancé de la famille A320neo. Cet investissement important marque un nouveau chapitre pour Berniq Airways alors que nous continuons à montrer la voie en matière de modernisation de notre flotte et améliorer nos offres de services.



Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de l'activité Avions commerciaux, a déclaré : ' La famille A320neo permettra à Berniq Airways d'offrir à ses clients un confort inégalé tout en offrant à la compagnie aérienne des avantages économiques exceptionnels.





