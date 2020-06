Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-Baisse de la production en vue, des emplois menacés Reuters • 29/06/2020 à 10:05









(Actualisé tout du long) PARIS/TOULOUSE, 29 juin (Reuters) - Airbus AIR.PA va produire 40% d'avions de moins par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire, a déclaré lundi son président exécutif Guillaume Faury au journal allemand Die Welt, une prévision qui laisse entrevoir une réorganisation potentiellement coûteuse en emplois. "Pour les deux prochaines années, 2020-2021, nous considérons que la production et les livraisons seront inférieures de 40% à ce que nous avions initialement prévu", a-t-il dit, confirmant une information publiée le 3 juin par Reuters. Des sources industrielles estiment que cette diminution de la production est de nature à provoquer une restructuration des effectifs qu'Airbus s'est engagée à annoncer d'ici la fin juillet. Selon ces sources, les suppressions de postes pourraient concerner entre 14.000 et 20.000 emplois et elles devraient être progressives. Des sources syndicales ont déclaré lundi à Reuters que les contours de la restructuration pourraient être dévoilés mercredi au terme de deux journées de discussions avec les syndicats. Airbus s'est refusé au moindre commentaire tandis que Guillaume Faury n'a donné aucune précision sur la réorganisation à venir tout en laissant entendre que les dispositifs actuels de chômage partiel seraient insuffisants. "C'est brutal, mais nous devons le faire. Il s'agit d'une adaptation nécessaire à la chute massive de la production. Il s'agit de garantir notre avenir", a-t-il dit à Die Welt. (Tim Hepher et Johanna Decorse; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.99%