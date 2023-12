Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Azul commande quatre A330-900 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie Azul a passé une commande ferme de quatre appareils A330-900 supplémentaires issues d'un accord d'achat signé en juin 2023.

Avec ces avions, la compagnie aérienne élargira sa flotte et son offre de liaisons internationales.



' Nous sommes fiers d'annoncer cette commande, car elle confirme Azul comme la compagnie aérienne dotée de la flotte la plus économe en carburant de la région, avec plus de 80 % de notre capacité provenant d'avions de nouvelle génération', a déclaré Alexandre Malfitani, directeur financier d'Azul.



'Avec les cinq A330neo que nous exploitons actuellement et les sept que nous avons actuellement en commande, nous standardiserons notre flotte internationale, ce qui nous permettra d'améliorer encore l'expérience client renommée et la ponctualité d'Azul', a-t-il ajouté.







