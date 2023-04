Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Azerbaijan Airlines commande 12 A320neo information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi avoir engrangé une commande de 12 monocouloirs appartenant à la famille A320neo auprès de la compagnie Azerbaijan Airlines pour un montant estimé à quelque 1,3 milliard de dollars.



Le contrat, qui inclut à la fois des appareils A320neo et A321neo, a été signé à l'occasion d'une cérémonie organisée à Bakou.



Azerbaijan Airlines exploite déjà 15 Airbus, dont quatre A319ceo, six A320ceo, deux A340s ainsi que trois A320neo de nouvelle génération réceptionnés au début de l'année.



Le transporteur explique qu'il compte déployer ses nouveaux A320neo sur des lignes domestiques et des liaisons internationales.





