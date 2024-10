Airbus, Axa, BNP Paribas, Ubisoft, Worldline... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Airbus

Au troisième trimestre, les revenus d'Airbus s'élèvent à 15,69 milliards d'euros, soit une hausse de 5%. Le chiffre d'affaires "reflète principalement la contribution accrue de la division Airbus Helicopters, en particulier grâce à l'augmentation des livraisons d'hélicoptères, de celle des livraisons d'avions commerciaux avec un mix favorable". Son bénéfice net a bondi de 22% à 983 millions d'euros. Le bénéfice net par action est en hausse de 22% à 1,24 euro. L'Ebit ajusté a progressé de 39% à 1,41 milliard d'euros.

Axa

Le total des primes brutes émises et des autres revenus d'Axa a progressé de 7% en comparable à 84 milliards d'euros. Sur la même base, les primes en assurance dommages sont en hausse de 7% à 44,5 milliards d'euros et les primes en assurance vie et santé en progression de 7% à 38,2 milliards d'euros. En gestion d'actifs, les revenus ont augmenté de 6% à 1,2 milliard d'euros. L'assureur précise que le montant préliminaire combiné des sinistres liés aux ouragans Helene et Milton devrait s'élever à moins de 200 millions d'euros, avant impôt et net de réassurance.

Ayvens

L'ex-ALD Leaseplan, spécialiste de la location longue durée de véhicules, précisera ses résultats du troisième trimestre.

BNP Paribas

Le groupe bancaire communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Delta Drone

Le groupe dévoilera ses résultats du premier semestre.

Imerys

Imerys a enregistré au troisième trimestre une perte nette à hauteur de 285 millions d'euros contre un bénéfice net il y a un an à 38 millions d'euros. L'Ebitda ajusté s'est replié de 13,9% à 148 millions d'euros. Il affiche une perte opérationnelle de 250 millions d'euros contre un bénéfice opérationnel de 57 millions d'euros il y a un an. Sur ce trimestre, son résultat opérationnel courant a baissé de 6,2% à 77 millions d'euros. Cependant, le groupe affiche un chiffre d'affaires à 855 millions d'euros au troisième trimestre, soit une hausse de 4,1% à périmètre et taux de change constants.

Pluxee

La société issue de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo rendra compte de ses résultats annuels.

Renault

"Un an après son lancement, Ampere fait la différence dans les véhicules électriques intelligents", affirme Renault au sujet de sa filiale spécialisée dont la création a été effective au 1er novembre 2023. "Après un premier projet réussi autour de son véhicule Compact EV, Nissan a demandé à Ampere d'étudier le développement de son prochain modèle électrique du segment A, en s'appuyant sur les transformations des process mises en place récemment", souligne le constructeur.

Samse

Le groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Serge Ferrari

Le spécialiste des matériaux composites souples innovants signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Société Générale

Le groupe bancaire publiera ses résultats du troisième trimestre.

Sopra-Steria

Le spécialiste des services et des solutions numériques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Spie

Le spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Technip Energies

La société d'ingénierie et de technologie pour la transition énergétique précisera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Ubisoft

Au premier semestre, Ubisoft a enregistré une perte nette, part du groupe, de 246,7 millions d'euros contre une perte de 34,3 millions d'euros un an plus tôt à la même époque. L'éditeur de jeux vidéo a été confronté à une chute de son net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires – de 21,9% à 642,3 millions d'euros. Le net bookings du deuxième trimestre 2024-25 s'est élevé à 352,3 millions d'euros, en baisse de 36,5% (-36,3% à taux de change constants).

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline au troisième a atteint 1,163 milliard d'euros, soit une baisse organique de 1,1%. "La croissance dans la division Services aux Commerçants a été légèrement positive malgré un contexte macroéconomique difficile", a commenté le spécialiste du paiement. Les revenus de sa principale division se sont élevés à 867 millions d’euros, représentant une croissance organique de 0,2%. Le chiffre d'affaires des services financiers s’est établi à 211 millions d'euros, en contraction organique de 8,3%.