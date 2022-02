Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Aviation Capital Group commande 20 A220 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 10:44









(CercleFinance.com) - Aviation Capital Group (ACG) a signé un contrat ferme pour 20 A220 suite à sa commande de 40 appareils de la famille A320neo, dont cinq A321XLR, annoncée en décembre 2021.



' Avec une empreinte sonore réduite de 50 % et une consommation de carburant par siège jusqu'à 25 % inférieure à celle des avions de la génération précédente, ainsi que des émissions de NOx d'environ 50% inférieures aux normes de l'industrie, l'A220 est un excellent avion pour les itinéraires régionaux et longue distance ' indique le groupe.



Ce dernier accord porte le nombre total de commandes fermes pour l'A220 au-dessus de 700.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.24%