Airbus : au moins 100 A320neo pour Spirit Airlines Cercle Finance • 24/12/2019 à 10:08









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines a annoncé la signature avec Airbus, en date du 20 décembre, d'un accord d'achat de 100 appareils moyen-courrier de la famille A320neo. Dans le détail, la commande est formée d'un mélange non précisé d'A319, d'A320 et d'A321 en version 'neo' dont les livraisons devraient s'échelonner jusqu'en 2027. Le contrat comporte une option pouvant déboucher sur la commande de 50 appareils supplémentaires.

