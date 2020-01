Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AIrbus : au-delà de 135E, à 1% de son record absolu (136,4E) Cercle Finance • 02/01/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Second meilleur performer de 2019 (+60%) derrière ST-Micro (+95%), Airbus entame l'année 2020 de façon tonitruante, en prenant déjà la tête du CAC avec un gain de plus de 3,5% (à 135E) qui salue le statut de N°1 mondial du groupe en terme de livraisons d'appareils en 2019 (avec 863 exemplaires). Le retracement du zénith des 137,3E du 15 novembre (136,4E en clôture) pourrait survenir au cours des prochaines heures et le titre pourrait tester dans la foulée le sommet de son canal haussier moyen terme vers 139E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.57%