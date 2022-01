Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: atteint son objectif de livraison en 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 17:54









(CercleFinance.com) - Airbus a livré 611 avions commerciaux à 88 clients en 2021, soit 8% de plus par rapport à 2020. Le groupe enregistre 771 commandes brutes, 507 nettes, 7 082 appareils dans le carnet de commandes



“ D'importantes commandes de la part des compagnies aériennes du monde entier ont été signées au cours de l'année, témoignant de la confiance dans la croissance durable du transport aérien au-delà de la crise COVID”, a déclaré Guillaume Faury, Chief Executive Officer d'Airbus.



'Bien que des incertitudes demeurent, nous sommes en bonne voie pour augmenter notre production au cours de l'année 2022 afin de répondre aux exigences de nos clients.'





