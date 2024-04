Airbus, Atos, BNP Paribas, STMicroelectronics... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier présentera son chiffre d'affaires du 1er trimestre.

Airbus

Le groupe aéronautique présentera ses résultats du 1er trimestre.

Alten

Le groupe technologique présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Assystem

La société d'ingénierie présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Atos

A l'occasion de la publication de ses comptes du premier trimestre, Atos a annoncé une révision du plan d'affaires 2024-2027 entrainant une augmentation du besoin de nouvelles liquidités et potentiellement une réduction de dette supplémentaire. Début avril, le groupe informatique en difficulté avait évalué ses besoins de refinancement à 1,2 milliard d'euros. Atos avait alors précisé que 600 millions d'euros de liquidités sont nécessaires pour financer l'activité sur la période 2024-2025.

Biosynex

Biosynex annonce un chiffre d'affaires 2023 en baisse de 53% à 93 millions d'euros avec "une part des produits Covid devenue minime". Le spécialiste du diagnostic affiche une perte nette part du groupe de 36,9 millions d'euros contre un bénéfice de 15,6 millions en 2022. Le résultat d'exploitation est négatif de 37,4 millions d'euros, alors qu'il était positif de 38,8 millions l'an dernier. La rentabilité opérationnelle est "impactée par la baisse du chiffre d'affaires et par des coûts de restructuration et provisions pour dépréciation des stocks de produits Covid" souligne la société.

BNP Paribas

Première banque française à publier ses comptes du premier trimestre, BNP Paribas a présenté des résultats meilleurs que prévu. Son résultat net, part du groupe, de 3,1 milliards d'euros, en repli de 2,2%. Ce dernier est supérieur au consensus s'élevant à 2,4 milliards d'euros. A 640 millions d'euros (592 millions au premier trimestre 2023 sur une base distribuable), le coût du risque s'est établi à 29 points de base des encours de crédit à la clientèle. Le produit net bancaire a reculé de 0,4% à 12 483 milliards d'euros.

Bureau Veritas

Le spécialiste des services d'essais, d'inspection et de certification a présenté son chiffre d'affaires du 1e trimestre. A suivre...

Carrefour

Carrefour a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 22,156 milliards d'euros en croissance de 13,5% à magasins comparables. Elle a été tirée par l'Amérique latine où la croissance s'est élevée à 48% à 6 milliards d'euros. A magasins comparables, l'activité a reculé de 0,4% à 10 milliards d'euros en France et de 0,2% en Europe à 6,155 milliards d'euros. En France, l'évolution des revenus reflète une croissance de 0,4% en comparable en alimentaire, tandis que le non-alimentaire est en retrait de 7,5% .

Casino

Au premier trimestre, Casino affiche un Ebitda ajusté après loyers dans le négatif à hauteur de 9,6 millions d'euros contre 34,5 millions d'euros, un an auparavant à la même époque. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2,1 milliards, en recul de 3,8% en données comparable et organique et de 4,6% en données publiées après prise en compte d'un effet périmètre négatif de 1,3%, d'un effet essence de -0,1% et d'un effet calendaire positif de 0,6%.

Clariane

Le groupe de maisons de retraites présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Dassault Systèmes

Le groupe technologique a présenté ses résultats du 1er trimestre. A suivre...

Eramet

Le groupe minier présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Fnac Darty

Fnac Darty a publié un chiffre d'affaires de 1,793 milliard d'euros, en progression de 0,7%. Il a reculé de 0,8% à données comparables. "La bonne performance des ventes en magasin au cours de la période a compensé la baisse de l'activité digitale qui représente 21% du total des ventes du groupe", précise le distributeur. L'omnicanalité représente 51% du total des ventes en ligne des trois premiers mois de l'année.

Gecina

La foncière spécialiste des bureaux présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la manche présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

GL events

GL events a enregistré une croissance de 10% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 à 386 millions d'euros. Il a progressé de 11% à périmètre et à taux de change constants. " Les activités de GL events en Chine sont en croissance de 81% au premier trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros et retrouvent progressivement leur dynamisme ", souligne le spécialiste de l'événementiel.

Hermès

Le chiffre d'affaires consolidé d'Hermès s'est élevé à 3,805 milliards d'euros au premier trimestre 2024, progressant de 17 % à taux de change constants et de 13 % à taux de change courants. Le groupe de luxe précise que l'activité a été solide dans toutes les zones géographiques. Le Japon a enregistré une croissance " exceptionnelle " de 25%. L'Asie hors Japon (+14 %) poursuit sa croissance dans l'ensemble des pays de la zone. L'Europe hors France (+15 %) et la France (+14 %) "réalisent de solides progressions".

Interparfums

Le groupe de parfums de luxe a présenté son chiffre d'affaires du 1e trimestre. A suivre...

Lagardère

Le groupe de médias a présenté son chiffre d'affaires du 1e trimestre. A suivre...

Manitou

Le groupe d'appareils de manutention présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Michelin

Michelin annonce un chiffre d'affaires en recul de 4,6% au 1er trimestre à 6,64 millions d'euros. Le spécialiste du pneumatique invoque notamment des volumes pneumatiques en baisse (-4,1%) en raison de certains marchés en retrait (construction, agricole, déstockage sur le minier) et de la poursuite de la stratégie de valeur du groupe qui se concentre sur les marchés les plus créateurs de valeur. Le groupe évalue le recul à 2,7% à taux de change constant. "La performance sur les segments les plus créateurs de valeur se traduit par un fort effet mix" ajoute-t-il.

Nexity

Le groupe d'immobilier présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux a présenté son chiffre d'affaires du 3e trimestre. A suivre...

Saint-Gobain

Le groupe de matériaux de construction présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Sanofi

En 2024, Sanofi s'attend toujours à ce que le bénéfice par action des activités reste à peu près stable si l'on exclut l'impact de la hausse attendue du taux effectif d'imposition à 21%, et qu'il connaisse une baisse dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de change constants en tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition. L'effet des changes est estimé à environ -5,5% à -6,5% en appliquant les taux de change moyens d'avril 2024.

Schneider Electric

Schneider Electric a dévoilé au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros, en croissance organique de 5,3%. Le groupe français précise que l'activité de Gestion de l'énergie a enregistré une croissance organique de 8,9%, portée par une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et dans le reste du monde. En revanche, les Automatismes industriels ont connu une baisse organique de 6,6%, "en grande partie due à la faiblesse du marché des industries manufacturières".

Seb

Le spécialiste de l'électroménager présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Spie

Le groupe de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a présenté son chiffre d'affaires du 1e trimestre. A suivre...

Stef

Le spécialiste de la logistique sous température dirigée présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

STMicroelectronics

" Pour l'exercice 2024, nous allons désormais diriger la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires révisé compris entre 14 milliards et 15 milliards de dollars ", a prévenu le PDG de STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry. Le fabricant de semi-conducteurs visait auparavant des revenus entre 15,9 milliards de dollars et 16,9 milliards de dollars. Il cible par ailleurs, une marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, entre 40% et 45% (low 40's) contre "low to mid-40's” auparavant.

Unibail-Rodamco Westfield

Le spécialiste de l'immobilier commercial présentera ses résultats du 1e trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Vinci

Le gestionnaire d'autoroutes et d'aéroports présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.

Wendel

La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires du 1e trimestre.