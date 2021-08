Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : arrivée de la sonde JUICE à Toulouse information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - Airbus annonce l'arrivée à Toulouse de la sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), qu'il a construite et développée pour l'Agence Spatiale Européenne, Toulouse où elle restera pour son assemblage final et sa campagne de tests au centre d'intégration des satellites. La sonde sera ensuite expédiée à Kourou, en Guyane française, pour être lancée sur Ariane 5. Le vaisseau spatial, d'une masse de 6,2 tonnes, partira en 2022 pour un voyage de près de 600 millions de kilomètres vers Jupiter. Il transportera 10 instruments scientifiques de pointe et effectuera un tour unique du système de Jupiter. Au cours de sa mission de quatre ans, JUICE collectera des données pour comprendre les conditions de formation des planètes gazeuses géantes.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.21%