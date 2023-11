Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: anticipe le doublement du marché d'ici 2042 information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que selon ses dernières prévisions mondiale, la valeur du marché des services pour avions commerciaux devrait pratiquement doubler pour atteindre 255 milliards de dollars d'ici 2042.



Cette dynamique est motivée par la reprise du trafic aérien ainsi que par la demande d'avions davantage équipés de technologies numériques et connectés, précise l'avionneur.



Airbus prévoit ainsi le remplacement de plus de 17 000 avions d'ici 2042, grâce à la modernisation continue de la flotte et aux investissements dans des avions de dernière génération.



En détail, Airbus s'attend à ce que le marché de la ' maintenance ' passe de 108 à 210 milliards de dollars. Le marché destiné à 'améliorer' les avions devrait croître de 11 à 28 milliards de dollars américains et le marché de 'entraîner et exploiter' de 11 à 17 milliards de dollars américains en 2042.



En conséquence, Airbus prévoit un besoin de 2,2 millions de personnes hautement qualifiées supplémentaires au cours des 20 prochaines années, dont 680 000 nouveaux techniciens, 590 000 nouveaux pilotes et 920 000 nouveaux membres d'équipage de cabine.



Les services aéronautiques mondiaux connaîtront leur plus forte croissance en Asie du Sud, en Chine et au Moyen-Orient. Les régions avec le volume de marché le plus élevé restent l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine et l'Asie-Pacifique.





