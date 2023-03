Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: annonce plusieurs commandes et livraisons information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé plusieurs commandes ou livraisons de produits.



La demande d'Airbus Corporate Helicopters (ACH) en Amérique du Nord continue de croître, avec les commandes notables de deux ACH130 passées par Franklin Mountain Management et Sylvain Oligny.



Airbus a également livré en Europe, son premier exemplaire de l'hélicoptère ACH160 Exclusive. Ce dernier est la version haut de gamme du nouvel hélicoptère H160, certifié par l'EASA et livré à des clients privés et professionnels.



Airbus et la Bundespolizei allemande ont aussi signé un contrat de soutien HCare Classics pour les 10 hélicoptères d'entraînement H120. Le contrat de soutien garantira la disponibilité des pièces détachées des H120, ainsi que la gestion de l'obsolescence et le soutien technique.



' Le H120 est un avion très performant qui constitue une plateforme d'entraînement idéale pour la police fédérale allemande ', souligne Laurent Vautherin, vice-président senior chez Airbus Helicopters.





