AIRBUS annonce 50 livraisons en mai

(AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de mai 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 50 avions commerciaux le mois dernier à 32 clients contre 45 en avril. En parallèle, 7 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les cinq premiers mois de l'année, Airbus a livré 220 avions à 61 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année le même nombre d'avions qu'en 2020 (566 unités).

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).