Airbus: American Airlines commande 85 avions A321neo

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie American Airlines a signé une commande ferme portant sur 85 appareils A321neo supplémentaires, portant sa commande totale pour ce type d'avion à 219 appareils.



' Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record à nos clients', a déclaré Robert Isom, le DG de la compagnie.



' L'investissement continu dans l'A321neo témoigne de la valeur sans précédent de l'avion monocouloir le plus polyvalent et le plus performant au monde ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft, Airbus.



Airbus précise que American Airlines est le plus grand opérateur mondial d'avions de la famille A320, le plus grand opérateur d'A321 au monde (PDG et NEO) et le plus gros client pour l'A321neo en Amérique du Nord.





