Airbus: ambitions affichées dans la région Pacifique

(CercleFinance.com) - Airbus a dévoilé lundi ses ambitions dans la zone Pacifique, où l'avionneur prévoit la livraison de 920 nouveaux appareils au cours des 20 prochaines années.



Lors d'une présentation faite en préambule du salon aéronautique Avalon de Melbourne, Stephen Forshaw, le patron local du groupe, a déclaré s'attendre à une croissance moyenne du trafic passagers dans la région d'au moins 3,2% par an.



Airbus dit considérer la région comme un marché 'clé' sachant que 170 de ses appareils sont actuellement exploités en Australie, aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles Salomon.



A l'heure actuelle, son carnet de commandes dans la région totalise 166 appareils, ce qui représente 75% du total des commandes en cours dans la région.



Dans le détail, les prévisions d'Airbus tablent sur la livraison de 750 monocouloirs, tels que l'A220 ou l'A320, et quelque 170 avions de plus grande taille, comme l'A330neo ou le A350.



Ces appareils sont destinés, dans 45% des cas, au remplacement de modèles vieillissants, et pour les 55% restants à des projets de croissance de la flotte, ajoute-t-il.



A la Bourse de Paris, l'action Airbus progressait de 1,3% lundi matin dans les premiers échanges, une hausse globalement en ligne avec celle de l'indice CAC 40.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.85%