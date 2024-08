Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: airBaltic commande dix A220 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que airBaltic, transporteur national letton, a confirmé une commande supplémentaire de 10 appareils A220-300. Cette nouvelle et quatrième commande porte le total des commandes fermes de la compagnie aérienne à 90 avions A220.



'En exerçant ces options, nous renforçons notre soutien et notre confiance inébranlable dans le Programme A220 et nous nous réjouissons de l'expansion de notre flotte dans les années à venir', a commenté Martin Gauss, directeur d'airBaltic.



Airbus précise que son A220 apporte aux clients une empreinte sonore réduite de 50% par rapport aux avions de la génération précédente et des émissions de NOx inférieures d'environ 40% aux normes de l'industrie.





