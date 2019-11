AIRBUS : Air Sénégal va agrandir sa flotte avec huit avions A220-300

(AOF) - Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale du Sénégal, a signé un protocole d'accord (MoU) pour huit appareils A220-300. « Ces nouveaux avions contribueront à développer notre réseau long-courrier vers l'Europe et notre réseau régional en Afrique », a déclaré Ibrahima Kane, le directeur général d'Air Sénégal. De son côté, Airbus a souligné que ces appareils permettront à Air Sénégal de réduire ses coûts d'exploitation.

