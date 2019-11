Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Air Sénégal ajoute 8 avions A220 à sa flotte Cercle Finance • 19/11/2019 à 10:34









(CercleFinance.com) - Air Sénégal a signé un protocole d'entente (MoU) pour une commande de huit avions A220-300. ' L'A220 permettra à Air Sénégal de réduire ses coûts d'exploitation tout en offrant aux passagers un confort inégalé dans l'ensemble de sa flotte ' indique le groupe. Cet avion est doté de moteurs intégrant les plus récentes technologies, de nouvelles ailes présentant des caractéristiques aérodynamiques améliorées et de bouts d'aile incurvés. Mr Ibrahima Kane directeur général d'Air Sénégal a déclaré : ' Ces nouveaux A220 vont contribuer à développer notre réseau long courrier en Europe et vers nos routes régionales ' ' Cet avion offre le cout d'exploitation le plus faible de sa catégorie et reste le plus compétitif pour des compagnies aériennes qui lancent de nouvelles routes régionales et internationales ' a déclaré Christian Scherer, Directeur commercial d'Airbus. À la fin d'octobre 2019, l'A220 avait fait l'objet de 530 commandes.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.52%