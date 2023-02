Airbus: Air India entend faire l'acquisition de 250 avions information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 17:04

(CercleFinance.com) - Air India, la compagnie aérienne appartenant au groupe Tata, a annoncé son intention d'acquérir 250avions Airbus en vue de dynamiser ses opérations domestiques et internationales.



Cette commande qui comprend des monocouloirs, 140A320neo et 70A321neo, et des gros-porteurs, 34A350-1000 et six A350-900, vise à moderniser et à étendre la flotte de la compagnie aérienne qui entend offrir un service complet répondant à la demande croissante de la région.



Les livraisons devraient débuter fin2023 avec un premier A350-900.



'L'expansion de notre réseau associée à la montée en gamme de nos produits, est un élément clé de notre transformation. Cette commande ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire d'Airbus et d'Air India', a déclaré Campbell Wilson, directeur général d'Air India.



Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus ajoute: 'Aux côtés des A350, les appareils de la familleA320 constitueront un atout efficace et polyvalent qui contribuera à démocratiser et à décarboner le transport aérien dans le pays, aussi bien pour les vols intérieurs que régionaux et internationaux.'