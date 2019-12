Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Air France porte sa commande à 38 A350 Cercle Finance • 11/12/2019 à 18:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Air France-KLM a décidé de passer une commande ferme de dix gros-porteurs A350-900 supplémentaires, portant ainsi à 38 le nombre total d'appareils de ce type commandés. La compagnie bénéficiera ainsi d'une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de ses appareils. Ces A350 seront exploités par Air France. ' La rationalisation et la modernisation de la flotte sont des axes majeurs de notre stratégie pour reconquérir notre position de leader en Europe ', a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM. Air France-KLM exploite actuellement une flotte de 159 appareils Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.10%