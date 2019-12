Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Air France confirme sa commande de 60 A220 Cercle Finance • 18/12/2019 à 15:01









(CercleFinance.com) - Air France-KLM a confirmé sa commande portant sur 60 Airbus A220-300 en vue de la modernisation de sa flotte de monocouloirs. Air France-KLM exploite actuellement une flotte de 159 appareils Airbus. “ Il s'agit de la plus grosse commande d'Airbus A220 émanant d'un opérateur européen à ce jour, ce qui en dit long sur l'ambition d'Air France en matière de développement durable. Moderne et économe en carburant, l'Airbus A220 contribuera à réduire significativement la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux appareils de la génération précédente”, a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus. ' Avec un carnet de commandes de 530 appareils à fin novembre 2019, l'A220 a toutes les qualités requises pour remporter la plus grande partie du marché des avions de 100 à 150 sièges, qui est estimé représenter 7 000 appareils dans les 20 prochaines années ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.59%