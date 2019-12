Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Air Corsica a reçu son 1er Airbus A320neo Cercle Finance • 02/12/2019 à 11:15









(CercleFinance.com) - Air Corsica, la compagnie aérienne basée en Corse, a pris livraison du premier de ses deux appareils Airbus A320neo loués par ICBC Leasing. Avec cette livraison, la compagnie aérienne devient le premier opérateur français de l'Airbus A320neo. L'A320neo de la compagnie est propulsé par les moteurs LEAP-1A de CFM International et est configuré dans une configuration de cabine à classe unique, pouvant accueillir 186 passagers. Les deux A320neo d'Air Corsica remplaceront les anciens appareils de sa flotte et seront exploités sur les principaux réseaux nationaux et européens de la compagnie. Air Corsica exploite actuellement une flotte de six A320.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.81%