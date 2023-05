Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Air Corporate of Italy commande 43 hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - L'opérateur italien d'aviation d'affaires Air Corporate a passé une commande ferme de 43 hélicoptères à Airbus.



Les hélicoptères comprennent 40 hélicoptères monomoteurs plus trois ACH160 d'Airbus Corporate Helicopters à ajouter aux deux ACH160 déjà en commande.



Le contrat est la plus importante commande d'hélicoptères commerciaux enregistrée par Airbus en Italie et verra les hélicoptères livrés au cours des prochaines années pour une gamme de services de passagers privés et d'affaires ainsi que des opérations utilitaires.



Thomas Hein, responsable de la région Europe d'Airbus Helicopters, a déclaré : ' Cette commande est le résultat des années que nous avons investies dans l'établissement et le maintien d'une relation commerciale solide avec Air Corporate. '



Au cours des deux dernières années, Air Corporate a pris livraison de 17 hélicoptères Airbus, dont le premier des deux bimoteurs H135.





