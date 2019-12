AIRBUS : Air Caraïbes a réceptionné son premier A350-1000

(AOF) - Air Caraïbes (groupe Dubreuil) a réceptionné son premier A350-1000, faisant de cette compagnie le premier opérateur français de ce type d'appareils. Air Caraïbes prévoit d'exploiter ses A350-1000 aux côtés de ses trois A350-900 et de ses six A330 sur les vols reliant Paris et les Antilles françaises. Le groupe Dubreuil a commandé trois A350-1000 au total. L'A350-1000 d'Air Caraïbes est aménagé en configuration tri-classe pouvant accueillir 429 passagers (24 sièges en classe affaires "Madras", 45 sièges en classe Premium Economy "Caraïbes" et 360 sièges en classe économique "Soleil").

Au prix catalogue, l'A350-1000 est affiché à 366,5 millions de dollars.