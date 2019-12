Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Air Canada réceptionne son premier A220 Cercle Finance • 23/12/2019 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air Canada a pris livraison de son premier A220-300 sur le site du programme A220 à Mirabel au Canada. Cet appareil, le premier d'une commande de 45 exemplaires, sera mis en service en janvier 2020. Air Canada deviendra alors le premier opérateur de l'A220-300 en Amérique du Nord. L'A220 permettra de transporter ses passagers vers plusieurs destinations au Canada et aux États-Unis, dans une cabine dotée d'un aménagement bi-classe pouvant accueillir 137 passagers, soit 12 en classe affaires et 125 en classe économique.

