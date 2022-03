Airbus: Air Canada a confirmé une commande information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 12:50

(CercleFinance.com) - Air Canada a confirmé une commande auprès d'Airbus pour six appareils A321XLR. Suite à cette commande, la flotte d'A321XLR d'Air Canada comprendra 26 appareils, dont 20 A321XLR supplémentaires.



' L'acquisition de l'Airbus A321XLR à la pointe de la technologie est un élément important de cette stratégie et conduira à nos principales priorités d'amélioration de l'expérience client, de promotion de nos objectifs environnementaux, d'expansion du réseau et d'augmentation de notre rentabilité globale ', a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.



' La polyvalence et les performances exceptionnelles de l'A321XLR permettront à Air Canada de poursuivre l'expansion de son réseau de manière durable avec une efficacité accrue et des émissions de CO 2 réduites ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et directeur d'Airbus International.