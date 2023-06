Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Air Algérie commande sept A330neo et A350 information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi qu'Air Algérie avait signé une commande ferme portant sur l'acquisition de sept appareils A330neo et A350, ses gros porteurs de dernière génération.



Dans le détail, la compagnie aérienne nationale a prévu d'acquérir cinq avions A330-900 ainsi que deux A350-1000, ce qui représente un montant de l'ordre de 2,2 milliards de dollars aux prix catalogue.



Airbus explique que l'exploitation de l'A330neo aux côtés de l'A350-1000 va permettre à Air Algérie de bénéficier d'une économie de consommation de carburant de l'ordre de 25% par siège.



Les appareils disposent en outre de plus d'espace individuel, de bacs de rangement suspendus élargis, d'un nouveau système d'éclairage et de l'accès aux derniers systèmes de divertissement et de connexion en vol.





