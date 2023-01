Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: affecté par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Airbus perd plus de 1% et sous-performe ainsi légèrement la tendance à Paris, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS directement de 'achat' à 'vente', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 139 à 105 euros.



'Le marché s'améliore et l'offre est tendue, mais la croyance consensuelle selon laquelle le monde a besoin d'une flotte d'avions à fuselage étroit d'environ 25% plus grande en 2025 qu'en 2019 semble optimiste', juge le broker.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.74%