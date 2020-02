Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : Aeroflot prend livraison de son 1er A350-900 Cercle Finance • 28/02/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Aeroflot a pris livraison de son premier A350-900. La compagnie a commandé 22 A350-900 et exploite une flotte de 126 avions (107 famille A320 et 19 A330). L'avion a un plan de cabine à trois classes avec 316 sièges spacieux: 28 suites privées en classe affaires, 24 en Classe Confort et 264 en classe économique. Il dispose de la dernière génération Panasonic eX3 système de divertissement en vol, écrans HD et la connectivité Wi-Fi. Aeroflot exploitera ses A350-900 de Moscou à un certain nombre de destinations comme Londres, Dubaï, New York, Miami, Osaka et Pékin.

