Airbus: action en justice de Qatar Airways

(CercleFinance.com) - Airbus confirme avoir reçu une action en justice auprès des tribunaux anglais déposée par Qatar Airways, relative au litige relatif à la dégradation de la surface et de la peinture de certains des avions A350XWB de Qatar Airways.



' Airbus est en train d'analyser le contenu de la réclamation. Airbus entend défendre vigoureusement sa position ' indique la direction.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.02%