Airbus: acquisition en Allemagne dans la cybersécurité

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'Infodas, une société allemande spécialisée dans le secteur de la cybersécurité.



Basée à Cologne, cette entreprise qui emploie 250 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 50 millions d'euros - fournit des services au secteur public, notamment dans la défense et les infrastructures critiques.



Airbus souligne que ce rachat s'inscrit dans le cadre de son ambition stratégique de renforcer ses activités de cybersécurité dans l'intérêt de ses clients.



'Au vu de la croissance exponentielle des menaces liées à la cybersécurité, à la numérisation et la connectivité grandissantes de ses produits et de ses systèmes, la cybersécurité est devenue un élément essentiel du développement d'Airbus', explique l'avionneur dans un communiqué.



La transaction - dont les termes financiers n'ont pas été précisés - devrait être bouclée d'ici à la fin 2024.





