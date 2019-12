Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : acquisition de MTM Robotics aux Etats Unis Cercle Finance • 12/12/2019 à 17:34









(CercleFinance.com) - Airbus annonce l'acquisition de la société d'automatisation industrielle, MTM Robotics, pour un montant non divulgué. ' Cette décision renforce l'engagement d'Airbus à étendre les capacités de robotique au sein de ses processus de fabrication ' indique le groupe. L'entreprise MTM conservera ses installations à Mukilteo, Washington, près de Seattle. ' Cette acquisition est le dernier chapitre d'une relation de confiance de plus de dix ans entre les sociétés, avec plusieurs systèmes robotiques automatisés légers MTM actuellement utilisés dans les usines de fabrication d'Airbus ' rajoute le groupe. Depuis 2003, MTM a déployé plus de 40 systèmes de fabrication aérospatiale comprenant des machines, des outils, des logiciels de machines, des logiciels d'entreprise et une assistance aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.13%