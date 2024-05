Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: acquisition d'Aerovel et de son Flexrotor finalisée information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir finalisé l'acquisition de la société américaine Aerovel et de son Flexrotor, petit système aérien tactique sans pilote (UAS) conçu pour les missions de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance (ISTAR).



Cet aéronef sans pilote à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), d'une masse maximale au lancement de 25 kg, a été conçu pour des missions de plus de 12 à 14 heures dans une configuration opérationnelle typique.



Aerovel emploie actuellement plus de 30 personnes et présente une trajectoire de croissance importante. Elle continuera à concevoir et à fabriquer le Flexrotor à Bingen, dans l'État de Washington, dans un écosystème UAS existant et mature.





