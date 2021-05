Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : ACJ signe un accord de partenariat avec Latécoère Cercle Finance • 17/05/2021 à 15:20









(CercleFinance.com) - Airbus Corporate Jets (ACJ) - filiale d'Airbus commercialisant des avions d'affaires - annonce la signature d'un accord de partenariat avec Latécoère Interconnection Systems (LIS) autour d'une nouvelle technologie de divertissement en vol (IFE): “The ACJ Smart LiFi Monitor”. LiFi (Light Fidelity) est la dernière technologie de communication sans fil utilisant la lumière pour transmettre des données. Cet accord fait d'ACJ le seul constructeur aéronautique à proposer cette technologie à bord d'un avion d'affaires. Le moniteur ACJ Smart LiFi offre une expérience de divertissement unique et a été conçu pour être une solution 'plug and play' facile d'usage. Il s'agit d'un moniteur multi-technologies 4K intelligent offrant une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et LiFi. Il intégrera notamment des fonctionnalités audio vidéo à la demande (AVOD), mais aussi la navigation web ou la télévision en direct.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.73%