Airbus: accord stratégique avec Kongsberg en Norvège information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 16:11

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce la signature d'un accord stratégique de long-terme avec Kongsberg Defence & Aerospace et Kongsberg Aviation Maintenance Services, afin de renforcer les capacités de maintenance locale et optimiser la disponibilité de l'hélicoptère NH90.



Kongsberg est une entreprise publique norvégienne spécialisée dans les activités de défense.



Dans un premier temps, Airbus développera et validera les installations de Kongsberg pour la maintenance approfondie des boîtes de vitesses de queue du NH90, positionnant Kongsberg comme première entité extérieure à Airbus à être qualifiée pour ces travaux. Il s'agira aussi d'ouvrir des opportunités commerciales puisque la Norvège, la Suède et la Finlande exploitent un total de 52 NH90.



Au cours des étapes suivantes, Airbus et Kongsberg ont identifié ' d'autres voies ' pour exploiter une série d'opportunités de coopération supplémentaires.



' Cet accord est le début d'un partenariat ambitieux avec Kongsberg qui renforcera l'autonomie et la capacité de soutien souverain de la Norvège dans ce domaine spécifique ', a commenté Damien Lamy, directeur régional de la coopération industrielle d'Airbus Helicopters.