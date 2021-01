Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : accord de services avec l'Agence Spatiale Européenne Cercle Finance • 21/01/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un accord de services avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour deux missions de charge utile indépendantes. Elles seront lancées en 2022 et 2024 vers la plateforme de charge utile Bartolomeo de la Station spatiale internationale (ISS). La première mission concerne la charge utile d'exobiologie de l'ESA (EXPO) qui permettra de réaliser des expériences sur les rayonnements tandis que la seconde sera dédiée à plate-forme d'expérimentation SESAME (Euro Material Ageing) sur le vieillissement de certains nouveaux matériaux dans l'espace. Ces contrats de services, d'un montant de 6,5 millions d'euros, sont les premiers en date à intégrer le nouvel accord-cadre que l'ESA et Airbus ont mis en place et qui prédéfinit les conditions commerciales générales des missions de charge utile de l'ESA sur Bartolomeo. La plateforme Bartolomeo d'Airbus a été lancée et fixée de manière robotisée au module Columbus de l'ISS en 2020. Une fois la connexion finale du câblage effectuée au cours d'une EVA, ou 'sortie dans l'espace', début 2021, la plateforme sera prête pour sa mise en service dans l'espace, indique Airbus.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.04%