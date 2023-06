Airbus: accord de coopération en R&D avec STMicro information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 15:54

(CercleFinance.com) - En marge du salon du Bourget, Airbus et STMicroelectronics annoncent la signature d'un accord de coopération en recherche et développement dans le domaine des semiconducteurs d'électronique de puissance.



'L'objectif est de soutenir le développement de composants de puissance plus efficaces et plus légers, deux critères essentiels pour les avions à propulsion hybride et les ADAV entièrement électriques de demain', expliquent-ils.



S'appuyant sur des évaluations déjà réalisées par les deux sociétés, la coopération se concentrera sur le développement de composants SiC (carbure de silicium) et GaN (nitrure de gallium), des boîtiers et des modules adaptés aux applications aéronautiques d'Airbus.