Airbus: accord de coopération avec Helsing pour l'IA

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon aéronautique ILA à Berlin, Airbus Defence and Space fait part de la signature avec Helsing, d'un accord-cadre de coopération dans le domaine de l'IA pour l'association des avions militaires avec et sans pilote.



Selon l'accord, ils travailleront ensemble sur des technologies d'intelligence artificielle qui seront utilisées dans un futur système Wingman, dont Airbus présente également son concept pour la première fois à l'ILA.



Cet avion de type chasseur sans pilote opérera avec les avions de combat actuels et recevra ses tâches d'un pilote dans un avion de commandement tel que l'Eurofighter, en réponse aux besoins opérationnels croissants de l'armée de l'air allemande.





