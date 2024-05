Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: accord de coopération avec Aura Aéro information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que sa filiale Airbus Protect a signé un accord de coopération avec Aura Aéro en vue de la certification d'ERA, le prochain avion hybride-électrique de transport régional de 19 places développé par Aura Aéro.



Ils partageront leurs expertises et collaboreront sur les aspects de sécurité, de cybersécurité et de durabilité du programme ERA et de ses moyens de production, afin de soutenir un processus de certification et un calendrier de production fluides et sécurisés.



'C'est également l'occasion pour Airbus Protect d'étendre son expertise dans les nouvelles technologies telles que la propulsion hybride et les systèmes tout électriques, ainsi que dans le cadre réglementaire de l'aviation générale (CS-23)', ajoute Airbus.





