Airbus: accord de collaboration avec LCI

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un accord de collaboration avec LCI visant à développer conjointement des écosystèmes pour la mobilité aérienne avancée (AAM), en se concentrant sur l'élaboration de scénarios de partenariat et de modèles d'affaires.



Les deux partenaires élaboreront collectivement des prévisions sur le marché de l'AAM, mèneront des recherches sur l'industrie et exploiteront l'analyse des données pour comprendre les nouvelles applications et missions.



LCI deviendra un partenaire financier clé pour les projets d'Airbus autour de certains types de missions, telles que les services médicaux d'urgence. Il explorera aussi des solutions de crédit-bail et de financement pour les clients potentiels de CityAirbus NextGen.





