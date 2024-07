Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Abra Group compte acquérir cinq A350-900 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Abra Group a signé un protocole d'accord pour acquérir cinq A350-900 afin d'élargir ses opérations internationales long-courriers et augmenter sa capacité, en accord avec sa stratégie de renforcer la connectivité vers de nouvelles destinations.



Selon Adrian Neuhauser, dirigeant du groupe Abra, ces avions offriront une expérience passager supérieure, seront plus économes en carburant et réduiront les coûts, ce qui permettra d'améliorer l'accessibilité et la responsabilité des voyages.



Airbus précise détenir une part de marché dominante en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec plus de 1300 avions vendus et un carnet de commandes solide.



L'A350 est déjà compatible avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable, avec un objectif de 100 % d'ici 2030.







