Airbus abaisse son objectif de livraison à environ 790 avions

(Actualisé avec détails, contexte)

Airbus AIR.PA a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025, l'avionneur européen disant désormais anticiper environ 790 livraisons contre environ 820 précédemment.

Cette révision intervient alors que le groupe, déjà sous pression après qu’un incident de logiciel la semaine dernière l’a forcé à opérer un rappel massif de ses A320, a confirmé lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant des panneaux de fuselage sur ses avions de la même famille.

Dans un communiqué, Airbus explique réviser son objectif de livraisons "compte tenu du récent problème de qualité rencontré par un fournisseur concernant les panneaux de fuselage, qui a eu un impact sur le flux de livraison de la famille A320".

Le groupe confirme malgré tout ses prévisions financières pour l'exercice, dont un Ebit ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

