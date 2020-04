Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : a transporté une cargaison de masques avec l'A350 Cercle Finance • 06/04/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Le groupe a déployé un Airbus A350-1000 dans la lutte contre Covid-19. Airbus a transporté des millions d'achat et de fourniture de masques de la Chine. La grande majorité des masques sera livrée à la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume - Uni. Airbus vient de terminer sa dernière mission avec un avion d'essai A350-1000. Ceci est le troisième de ces missions entre l'Europe et la Chine. L'avion est retourné hier en France avec une cargaison de 4 millions de masques. Airbus a également déployé une A400M et sa flotte Beluga pour le transport de masques entre ses sites européens, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +7.81%