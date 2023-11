Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: a signé un partenariat avec Mubadala information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Airbus et Mubadala Investment Company ont signé un accord visant à offrir des opportunités de stages aux étudiants universitaires émiratis en ingénierie. L'accord a été signé pendant le salon aéronautique de Dubaï 2023.



Au cours des trois prochaines années, 12 étudiants ingénieurs émiratis seront accueillis au siège d'Airbus à Toulouse, en France, où ils effectueront leur stage sous la supervision d'experts et de spécialistes d'Airbus.



Mikail Houari, président d'Airbus Afrique et Moyen-Orient, a déclaré : ' Depuis de nombreuses décennies, Airbus travaille en étroite collaboration avec des organisations locales et régionales pour nourrir, développer et inspirer les jeunes talents. Veiller à ce que les jeunes disposent des compétences et des connaissances appropriées soutient la croissance et le progrès futurs '.





