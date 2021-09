Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : a signé un accord de coopération en Chine information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir renforcé ses capacités de support et de service en Chine. Le groupe a confirmé ses engagements lors du 13e Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine dans la ville de Zhuhai, dans la province méridionale du Guangdong en Chine. Airbus Helicopters a signé un accord de coopération stratégique et un contrat HCare Smart Parts By Hour (PBH) avec State Grid General Aviation Company (SGGAC), améliorant sa capacité de support et de services avec des solutions plus localisées. L'accord de coopération stratégique permettra à SGGAC d'étendre les activités de son centre MRO, qui est devenu un centre de service client officiel d'Airbus Helicopters en octobre 2018, responsable de la maintenance des avions H125. ' SGGAC exploite actuellement 15 H125, la plus grande flotte de H125 de Chine. L'autorisation élargie améliorera encore les services pour les clients chinois et renforcera le développement de la flotte H125 dans le pays ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.23%